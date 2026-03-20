Nazionale, i 28 chiamati da Gattuso per i playoff Mondiali: c'è Chiesa

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Nazionale, i 28 convocati da Gattuso per i playoff Mondiali: novità Palestra, torna Chiesa

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©Getty

Il commissario tecnico ha diramato la lista degli Azzurri per la semifinale di giovedì 26 marzo a Bergamo. Spicca il ritorno dell'esterno del Liverpool, preferito a Zaniolo, Bernardeschi e Maldini. Resta a casa Vicario, promosso Caprile. Ritorno a distanza di mesi anche per Scalvini e Pisilli

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Sono 28 gli Azzurri convocato dal commissario tecnico Rino Gattuso per i playoff chiamati a decidere se l'Italia parteciperà o meno ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. La sorpresa più grande è rappresentata dal ritorno di Federico Chiesa, che mancava in Nazionale da nove mesi e tornerà a vestire la maglia dell'Italia dopo la fallimentare esperienza dell'Europeo. Prima convocazione per Marco Palestra, riecco anche Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli che mancavano rispettivamente da marzo e novembre 2024. Tra i nomi chiamati da Gattuso c'è anche quello di Elia Caprile, preferito a Guglielmo Vicario tra i portieri. Niente da fare, invece, per Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Federico Bernardeschi. L'Italia scenderà in campo nella semifinale playoff giovedì 26 marzo a Bergamo.

La lista dei convocati di Gattuso

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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