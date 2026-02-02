Offerte Sky
Calcio, il Verona esonera l'allenatore Zanetti

©Getty

"L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco", scrive il club scaligero sul suo sito

"Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco". Lo scrive il club sul suo sito.

