Formula Uno, Formula uomo: la creatività della gente di Maranello

A Maranello la presentazione della nuova Ferrari è un rito collettivo che celebra non solo la Formula Uno, ma il lavoro come forma d’arte. Tra tecnologia, artigianato e immaginario, la “rossa” racconta una comunità operaia giovane e specializzata, dove creatività, territorio e industria si fondono in una vera “formula uomo”. La rubrica "Caravanserai" di Pietrangelo Buttafuoco