Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Sport

Formula Uno, Formula uomo: la creatività della gente di Maranello

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

A Maranello la presentazione della nuova Ferrari è un rito collettivo che celebra non solo la Formula Uno, ma il lavoro come forma d’arte. Tra tecnologia, artigianato e immaginario, la “rossa” racconta una comunità operaia giovane e specializzata, dove creatività, territorio e industria si fondono in una vera “formula uomo”. La rubrica "Caravanserai" di Pietrangelo Buttafuoco

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ