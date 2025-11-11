Dopo un incidente che l'ha costretta in sedia a rotelle ad appena 14 anni, non si è mai arresa. Oggi di anni ne ha 31, è campionessa paralimpiaca in carica di tennistavolo e ambasciatrice dei Giochi invernali che si disputeranno in Italia. A Sky TG24 Insider dice: "Lo sport mi ha insegnato a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ai giovani consiglio: non demordete, che i risultati arrivano"