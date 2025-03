Morto a 76 anni Eddie Jordan, il fondatore della scuderia di Formula 1

"EJ ha portato in abbondanza carisma, energia e fascino irlandese ovunque andasse. Sentiamo tutti un enorme vuoto senza la sua presenza", si legge nella nota rilasciata dalla famiglia

L'ex capo del team di Formula Uno Eddie Jordan è morto a 76 anni di cancro alla prostata nella sua casa in Sudafrica, ha annunciato la famiglia dell'irlandese giovedì in una nota.

Jordan, che era stato anche opinionista televisivo e imprenditore, ha gestito il suo team dal 1991 al 2005.

"EJ ha portato in abbondanza carisma, energia e fascino irlandese ovunque andasse. Sentiamo tutti un enorme vuoto senza la sua presenza", si legge nella dichiarazione.