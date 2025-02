Tennista vede stalker sugli spalti, Raducanu in lacrime blocca partita

Ha visto il suo stalker nel pubblico e si è bloccata, in lacrime, Emma Raducanu, tennista britannica impegnata in una partita del torneo Wta 1000 di Dubai. Momenti di grande tensione per la campionessa 22enne, presa di mira in questi giorni da un uomo che ha mostrato un “comportamento ossessivo" nei suoi confronti. La sera di martedì 18 febbraio Emma Raducanu era in campo contro Karolina Muchova quando, a partita già inoltrata, ha notato il suo stalker sugli spalti e, presa dal panico, ha smesso di giocare e si è avvicinata all’arbitro. Parlando con la giudice di gara, la campionessa degli Us Open 2021 è scoppiata a piangere e ha indicato verso il pubblico per poi nascondersi dietro la torretta. Il soggetto, informano gli organizzatori, è stato espulso dal torneo e sarà "bandito da tutti gli eventi Wta in attesa di una valutazione della minaccia".