Tennis, Bolelli-Vavassori vincono finale doppio all'Atp di Rotterdam

Nuova importante successo in doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo il titolo ad Adelaide e la finale agli Australian Open, gli azzurri hanno conquistato l'Atp 500 di Rotterdam battendo in finale la coppia formata dal belga Sander Gille e il polacco Jan Zielinski con il punteggio di 2-6, 6-4, 10-6 in un'ora e 24 minuti di gioco. Per la coppia azzurra si tratta della tredicesima vittoria su 14 partite disputate da inizio stagione.