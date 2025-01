Sci, super rimonta di Vinatzer: l'azzurro è secondo a Kitzbuehel

L'Italia non saliva sul podio in slalom in Coppa del Mondo dal 16 gennaio 2022 con il terzo posto di Giuliano Razzoli

Incredibile secondo posto di Alex Vinatzer nello slalom speciale di Coppa del mondo a Kitzbuhel. L'azzurro è stato autore di una superlativa rimonta nella seconda manche che dall'undicesimo posto lo ha portato fino al secondo. Vittoria per il francese Clement Noel (1'41"49) con l'italiano secondo a soli nove centesimi. Terzo il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen a 19 centesimi. Per l'altoatesino della Val Gardena si tratta del terzo podio in carriera in Coppa, del miglior piazzamento in assoluto. L'Italia non saliva sul podio in slalom dal 16 gennaio 2022 con il terzo posto di Giuliano Razzoli mentre Vinatzer dal dicembre del 2020.