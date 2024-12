Tsitsipas, bufera social per un video in macchina. Ma lui fa chiarezza

Il tennista greco, reduce da una stagione sportiva non proprio fortunata, è stato criticato per un video postato su Instagram nel quale mostrava la sua Aston Martin sfrecciare a velocità molto elevata. Ma poi ha spiegato di aver girato quelle immagini in una pista, rispettando le misure di sicurezza

“Gli ultimi mesi sono stati una tempesta silenziosa di evoluzione. Attraverso difetti, rischi e infinite possibilità, la vita rivela la sua bellezza, non nella perfezione, ma nella sua audace imprevedibilità. Cosa succederà? Solo il tempo lo dirà”. Queste le parole che il tennista greco Stefanos Tsitsipas ha associato ad uno dei suoi ultimi post su Instagram dove è seguito da 1,9 milioni di persone. Il messaggio, piuttosto enigmatico, arriva dopo una stagione non proprio fortunata per l’atleta greco, che non è riuscito, ad esempio, a qualificarsi per le Finals di Torino. E nemmeno i social gli hanno risparmiato critiche. E’ successo proprio dopo il post in questione, dove Tsitsipas ha postato diversi contenuti, tra cui un video in auto in cui tocca i 276 Km/h.