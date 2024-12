A Milano è scoccata l’ora della "Padel Week"

Fino all’8 dicembre l’Allianz Cloud ospita il “Milano Premier Padel P1”, terza edizione della tappa milanese del prestigioso circuito in cui si sfidano i più grandi nomi del padel mondiale. Al Cupra Garage l’opening party per celebrare una settimana all’insegna dello sport e della passione ascolta articolo

Dalla “Fashion Week” alla “Padel Week”. La capitale italiana della moda per una settimana diventa capitale del padel. Fino all’8 dicembre si svolge infatti il “Milano Premier Padel P1”, terza edizione della tappa milanese del prestigioso circuito della Fip (la Federazione Internazionale Padel), che raccoglie all’Allianz Cloud i più grandi nomi del padel mondiale (ogni giorno in diretta su Sky Sport Tennis e NOW).

L'opening party al Cupra Garage Una settimana che accende i riflettori sulla passione degli italiani per questo sport che ha conquistato il nostro Paese, ormai al secondo posto, dietro alla Spagna, per il numero di campi da padel (più di 9mila in tutta Italia). Al Cupra Garage di Corso Como 1 si è svolto l’opening party che ha dato il via alla “Padel Week” milanese. Tanti gli ospiti: dalla coppia Javi Garrido-Momo Gonzalez (rispettivamente al 10° e al 12° posto del ranking internazionale) al calciatore del Milan Alvaro Morata. Solo per citarne alcuni. Una serata per celebrare anche l’impegno di Cupra, che per la terza edizione consecutiva è partner e auto ufficiale del “Milano Premier Padel P1” oltre a vantare nel suo team alcuni dei top player mondiali, ambasciatori del marchio e portavoce dei valori di Cupra nel mondo del padel.

Momo Gonzalez e Javi Garrido all'opening party al Cupra Garage di Corso Como 1

I numeri di un fenomeno che ha conquistato Milano A Milano e in tutta la Lombardia, intanto, la febbre da padel sembra non arrestarsi. Secondo i dati del FIP Research & Data Analysis Department – il centro studi della Federazione Internazionale Padel – aggiornati proprio alla vigilia del Milano Premier Padel, tre anni fa i campi presenti in regione erano 513. A dicembre di quest'anno sono oltre il doppio: 1.320 campi, il 75% dei quali indoor, con un incremento del 157%. Nella provincia di Milano si contano 479 campi (+103% rispetto al 2021), di cui 400 indoor (l'84%). Oltre al loro valore assoluto, i numeri della Lombardia tra il 2021 e il 2024 risultano ancora più notevoli se messi a confronto con il dato nazionale: se in tutto il Paese nell'ultimo triennio la crescita dei campi è stata pari al 110%, in Lombardia l'impennata è incorniciata attorno a quel +157%. Con un dato superiore alla già straordinaria media nazionale – come detto siamo il secondo Paese al mondo dietro alla Spagna – la Lombardia è a seconda regione italiana e insegue il Lazio. È nei dati sui praticanti abituali, però, che la Lombardia balza al primo posto in assoluto, con circa 400mila giocatori – 180mila solo a Milano - tra agonisti e amatori che scendono in campo una o più volte a settimana: un numero pari a più di un quarto del dato nazionale, pari a 1,5 milioni di praticanti.

L'attaccante del Milan Alvato Morata al Cupra Garage

Il "Coello-Tapia effect" “Se si offre al pubblico lo spettacolo dei migliori giocatori e delle migliori giocatrici al mondo, tutto il resto è una conseguenza”, sostiene Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel. Una sintesi che spiega il boom di questo sport. Quello che gli appassionati chiamano anche “Coello-Tapia effect”, cioè la presa che hanno sul pubblico i due dominatori di questa stagione, nonché la coppia numero uno al mondo, Arturo Coello e Agustin Tapia.