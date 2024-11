Lazio, lieve malore per Baroni ma domani dirigerà l'allenamento

Il club biancoceleste, in una nota, ha precisato che "a seguito di un lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia, il tecnico si è recato presso il nosocomio locale di Gubbio per un controllo". Gli accertamenti, è stato riferito, "hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del club"

Una piccola disavventura, per fortuna senza gravi conseguenze, per il tecnico della Lazio, Marco Baroni. Come confermato anche dalla società biancoceleste in una nota apparsa sul sito ufficiale, infatti, l'allenatore laziale a seguito di un "lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia, si è recato presso il nosocomio locale di Gubbio per un controllo". Gli accertamenti, si legge ancora, "hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del club". Baroni, quindi, "sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti" fissata per mercoledì quando riprenderà la preparazione, seppur senza i giocatori impegnati con le proprie nazionali, in vista della sfida contro il Bologna prevista domenica 24 novembre.