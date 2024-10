Mancini non è più ct dell'Arabia Saudita: ok a risoluzione consensuale

Termina in malo modo e dopo appena un anno l'avventura di Roberto Mancini alla guida dell'Arabia Saudita. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha risoltato consensualmente il contratto che lo legava alla federazione saudita, dopo i deludenti risultati negli ultimi incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali, che gli erano costati anche la contestazione da parte dei tifosi. Nelle ultime quattro sfide, l’Arabia Saudita ha ottenuto una sola vittoria, una sconfitta e due pareggi, l’ultimo contro il Bahrein per 0-0 lo scorso 15 ottobre. "Il Consiglio di amministrazione della Federazione calcio saudita e l'allenatore della Nazionale Roberto Mancini", si legge in una nota della Federazione – "raggiungono oggi un accordo congiunto che prevede la fine del rapporto contrattuale".