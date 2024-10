Media Svezia: "Mbappé indagato per violenza sessuale". Lui: fake news

Secondo i quotidiani locali, il giocatore sarebbe indagato in Svezia per reati commessi lo scorso giovedì sera nel centro della capitale svedese, mentre la Nazionale francese era impegnata in una partita per la Nations League. Il Ct della Francia Deschamps: "Questa notizia non è buona per la nostra Nazionale"

Periodo nero per Kylian Mbappé. Questa volta a portare il nome dell’attaccante francese sui media è un’accusa di stupro e violenza sessuale, sulla quale la polizia di Stoccolma avrebbe aperto un'inchiesta la settimana scorsa. Secondo il quotidiano Expressen, il giocatore sarebbe indagato in Svezia per reati commessi lo scorso giovedì sera nel centro della capitale svedese, mentre la nazionale francese era impegnata in una partita per la Nations League. "Fake news!!!" ha replicato su X il giocatore, evocando anche un collegamento tra l'accusa e l'udienza in programma oggi davanti a una commissione della Lega calcio francese, nella disputa finanziaria che lo vede opposto al Paris Saint-Germain, sua ex squadra, cui reclama 55 milioni di euro di stipendi e premi arretrati.

La vicenda

Lo stupro, secondo Aftonbladet, sarebbe stato commesso nella serata di giovedì "nel centro di Stoccolma". Il giornale svedese sostiene sapere che "la polizia ha ricevuto la denuncia sabato, dopo che la donna è stata sottoposta a delle cure". La serata incriminata è quella che Mbappé ha trascorso in compagnia di un gruppo di persone prima al ristorante Chez Jolie e poi in un locale notturno chiamato "V", dove è stato immortalato in discoteca in una foto che ha sollevato polemiche perché in quel momento la nazionale francese stava giocando proprio nella capitale svedese contro Israele per il girone di Nations League. Il campione non era stato convocato per il match perché in non buone condizioni fisiche, secondo quanto confermato dal ct, Didier Deschamps. "Questa notizia non è buona per la nostra nazionale", ha dichiarato l'allenatore francese a proposito delle nuove accuse.

L'entourage del calciatore: "Voci calunniose"

Le informazioni sono ancora poco precise, la procura svedese conferma solo che un'inchiesta è in corso per una denuncia di stupro nel centro di Stoccolma la sera del 10 ottobre, senza dire apertamente chi sia accusato o sospettato. Inoltre la polizia è stata vista stazionare ieri davanti all'hotel in cui Mbappé e il suo entourage hanno dormito durante il soggiorno a Stoccolma. "Oggi, una nuova voce calunniosa comincia a rimbalzare in rete, partendo dal giornale svedese Aftonbladet - fa sapere l'entourage del giocatore con un comunicato - si tratta di accuse totalmente false e irresponsabili, la loro diffusione è inaccettabile. Per mettere fine a questa metodica distruzione dell'immagine di Kylian Mbappé, tutte le azioni legali necessarie saranno intraprese per ristabilire la verità e perseguire chiunque - persona o media - sia coinvolto nelle molestie morali e nella diffamazione che Kylian Mbappé subisce a ripetizione".