Luis Enrique ricorda la figlia Xana morta a 9 anni: "Mille ricordi"

Il tecnico del Paris Saint-Germain ha raccontato la storia della figlia nel terzo e ultimo capitolo della docuserie, a lui dedicata, realizzata da Movistar Plus+, dal titolo “No tenéis ni **** idea”. “Xana è viva. Non è con noi sul piano fisico, ma è qui sul piano spirituale. Perché ogni giorno parliamo di lei, ridiamo e la ricordiamo. Penso che Xana ci veda ancora”

Il messaggio di Enrique alla figlia

Nella puntata, l'allenatore di Gijón racconta anche il momento struggente in cui ha dovuto affrontare l'argomento con la madre. “Mia mamma non poteva avere foto di Xana, finché un giorno non sono tornato a casa e le ho detto: 'Perché non hai nessuna foto di Xana? Xana è viva. Non è con noi sul piano fisico, ma è qui sul piano spirituale. Perché ogni giorno parliamo di lei, ridiamo e la ricordiamo. Penso che Xana ci veda ancora. E mi chiedo: come voglio che Xana pensi che abbiamo vissuto tutto questo?'”.