Padova, calciatore Liguori condannato per violenza sessuale su minore

Michael Liguori condannato in primo grado per violenza sessuale su una minorenne. La sentenza contro l’attaccante del Padova prevede 3 anni e 4 mesi di carcere. I fatti risalirebbero al 2018, quando insieme ad Andrea Perozzi – anche lui 19enne all’epoca – avrebbe abusato di due ragazzine di circa 14 (Liguori) e 16 anni (Perozzi) ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Liguori, riporta il Gazzettino, si è difeso sostenendo che “lei voleva in tutti i modi farlo con me, non mi sono dato una spiegazione del perché sono stato denunciato. Non ho mangiato per una settimana e sono stato male”. L’avvocato degli imputati ha annunciato che farà ricorso in appello "in quanto questa sentenza è del tutto inaccettabile e siamo certi di poter dimostrare l’innocenza di Michael e dell’altro mio assistito".