Finale Louis Vuitton Cup, Luna Rossa-Ineos Britannia 3-4

L'imbarcazione italiana è stata squalificata nella settima regata di finale valida per la Louis Vuitton Cup: il punto è andato così a Ineos Britannia che si porta in vantaggio. Fatale per Luna Rossa una rottura alla fine della prima bolina

A Barcellona si è tornati in acqua per la settima e l'ottava regata tra Luna Rossa e Britannia, valida per la finale di Louis Vuitton Cup. Fino alla giornata di ieri ha regnato l'equilibrio tra i due equipaggi, con la competizione che era ferma sul punteggio di 3-3. Oggi, in situazioni di vento forte e al limite è arrivato il ritiro, con relativa squalifica, per Luna Rossa proprio nella settima regata a causa di un problema tecnico dell'imbarcazione italiana dopo il primo giro di boa. Ineos dunque conquista il punto del 4-3.

La settima regata

Nella settima regata della competizione Luna Rossa è stata vittima di un guasto all'inizio del secondo lato degli otto totali del match race ed è scesa dai foil. La barca griffata Prada e Pirelli è rimasta ferma in mare. Di contro Ineos Britannia, del team principal Ben Ainslie, ha continuato a navigare "in tranquillità" verso il traguardo. Dopo circa un quarto d'ora Luna Rossa ha alzato bandiera bianca, con gli avversari che erano già arrivati a metà del quinto lato. Adesso l'imbarcazione è avanti nella serie. Si aspetta, con partenza prevista alle ore 15.15, il possibile ottavo round. Da capire se Luna Rossa riuscirà a sistemare i problemi a bordo per poi tentare con i due timonieri Francesco Bruni e Jimmy Spithill il pronto riscatto.

Bruni: "Fiducioso che sistemeremo tutto"

"Dovremmo riuscire a sistemare il tutto in vista della prossima regata. Abbiamo avuto un problema al giro di boa, virando c'è stato un problema all'arm. Poi c'è stato un altro guaio e abbiamo imbarcato acqua. Ci sono state rotture degli strumenti. Siamo ancora in gara, sono fiducioso che torneremo in gara". Questo il commento del timoniere di Luna Rossa, Francesco Bruni, dopo il ritiro nella settima regata della finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos.