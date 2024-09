Luna Rossa ha battuto Ineos Britannia nella sesta regata della finale di Louis Vuitton Cup e si è portata sul 3-3, recuperando subito il gap dopo la sconfitta nella prova precedente a Barcellona, quando a imporsi era stato l'equipaggio inglese. Oggi si recuperavano le regate non corse sabato per assenza di vento. Luna Rossa e Britannia erano ferme sul 2-2 dopo che ieri l'equipaggio italiano era stato prima squalificato per la terza regata a causa di un guasto alla vela prima della partenza e si era poi riscattato vincendo la quarta in volata.