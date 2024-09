Nuovi record di baseball: Ohtani primo con 50 fuoricampo e basi rubate

L'atleta giapponese è anche il primo ad essere selezionato per l'All-Star Game sia come lanciatore di partenza sia come primo battitore e per lui la Mlb ha riscritto alcune delle sue regole ascolta articolo

Se c'è uno sport di cui i giapponesi sono davvero orgogliosi quello è il baseball. Lo ha dimostrato Shoei Othani, primo giocatore della Major League a segnare in una stagione sola 50 fuoricampo e 50 basi rubate. Fuoriclasse giapponese e stella dei Los Angeles Dodgers, lo scorso anno Othani è diventato famoso, oltre che per i risultati sportivi, anche per aver firmato un contratto decennale per 700 milioni di dollari. Il motivo del suo successo si spiega nel gioco: nel baseball chi colpisce la palla con la mazza è colui che gioca in attacco, il suo compito è allontanare la palla e poi fare il giro del campo correndo attorno al diamante senza che l'avversario prenda possesso della sua base, ovvero il luogo dal quale è partito o che sta raggiungendo; chi difende, invece, lancia la palla al ricevitore e deve impedire al battitore di colpirla tirandola il più velocemente possibile. È insolito, per non dire estremamente raro, che un giocatore riesca ad eccellere in entrambi i ruoli, eppure Othani ci è riuscito. Le sue statistiche hanno superato quelle del leggendario battitore Babe Ruth o del lanciatore Joe Dimaggio.

I risultati Othani, nel baseball, è l'uomo dei record. Non solo adesso è diventato il primo giocatore della Major League ad aver segnato in una sola stagione 50 fuoricampo e e ad aver rubato 50 basi, è anche il primo della storia a essere selezionato per l'All-Star Game sia come lanciatore di partenza sia come primo battitore; per lui la Mlb ha riscritto alcune delle sue regole e sempre per lui hanno dovuto riscrivere i codici dei videogame di baseball più famoso, The show, perché le sue statistiche erano talmente alte da superare ciò che era stato programmato. Shoei Othani, soprannominato Shotime, da oggi è stato battezzato dagli statunitensi come "quello del '50-50'. "Era qualcosa che volevo superare il più rapidamente possibile - ha detto -. Ed è qualcosa che durerà".