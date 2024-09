Lorenzo Vitali, chi è l'aspirante Ceo della Roma al posto di Souloukou

Da anni al lavoro per il club giallorosso

Vitali, 37 anni, ormai da diverso tempo è l'avvocato del club giallorosso e col trascorrere dei mesi è diventato particolarmente influente a Trigoria, dove si è trovato a gestire molti dei casi spinosi che la Roma ha dovuto affrontare, comprese le cause di lavoro che crearono scompiglio soltanto qualche mese fa. Per la società non è soltanto avvocato, ma anche General Counsel ed era molto stimato da Lina Souloukou, con la quale era sempre presente alle riunioni di Lega. Laureatosi al'l'Università Cattolica di Milano, si è specializzato alla University of Chicago Law School prima di fare ritorno in Italia ed entrare a Milano nello studio Liklaters Italy. Poi il passaggio nello studio legale internazionale statunitense Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Da tre anni fa parte della Roma dove ha seguito anche il percorso di acquisizione da parte della famiglia Friedkin da James Pallotta. Nel 2023 è stato votato come 'Counsel of the year' nella categoria Entertainment & Sport da InHouseCommunity. Ora il sempre più probabile salto a un ruolo di primaria importanza in società, con la parte sportiva che, almeno per ora, verrà lasciata nelle mani di Florent Ghisolfi.