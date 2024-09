Morto Ernesto Alicicco, lo storico medico della Roma aveva 89 anni

È morto stamattina Ernesto Alicicco, storico medico sportivo della Roma. A darne notizia è stato il fratello Francesco, annunciando che il decesso è avvenuto nell' abitazione romana di Alicicco, che avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 novembre. Il suo nome si lega agli anni giallorossi dell'era Anzalone, prosegue lungo tutta la gestione di Dino Viola per poi concludersi con la presidenza Franco Sensi: 23 anni di militanza romanista, dal 1978 al 2001. Laureato in Farmacia a Roma e poi in Medicina a Siena, aveva giocato da portiere nel settore giovanile della Lazio, terminando la carriera agonistica nel Siena dove incrociò come compagno Carlo Mazzone.