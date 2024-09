Totò Schillaci ancora in ospedale in "condizioni stazionarie"

Sono stazionarie le condizioni di Totò Schillaci, ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana. Lo confermano dalla direzione sanitaria dell'ospedale Civico di Palermo, dove l'ax attaccante è ricoverato. Proprio ieri la famiglia aveva dato un aggiornamento in merito. "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un'equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò", è stato scritto in una storia su Instagram. Schillaci, in particolare, è seguito dall'equipe del reparto di Pneumologia.

Il quadro clinico

Le condizioni di Schillaci sono peggiorate qualche giorno fa e adesso il quadro clinico resta grave, come confermato da fonti sanitarie. Schillaci ha subito già due interventi per un tumore al colon. La malattia che due anni fa credeva di aver sconfitto, è tornata con virulenza, rendendo necessario il suo ricovero.

L'affetto social

Forti, in queste ore, sono l'affetto e il sostegno che Schillaci sta ricevendo anche via social, su tutte le piattaforme. Su X #forzatotò e #schillaci sono hashtag fra quelli di maggiore tendenza a livello nazionale. "Siamo in apprensione per Totò Schillaci, mi auguro che tutto si risolva per il meglio", ha dichiarato Roberto Donadoni, suo ex compagno di nazionale. Un messaggio di vicinanza è arrivato anche da Roberto Baggio. Lungo post pure di Beppe Accardi, ex calciatore e procuratore di Palermo: "Sei diventato la rivincita dei palermitani nel mondo".