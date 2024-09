Vela, Louis Vuitton Cup: regate rinviate a domani per il poco vento

Niente regate oggi nelle acque di Barcellona dove si sta disputando il round robin della Louis Vuitton Cup 2024. Prima l'arrivo della pioggia, poi un problema per Orient Express e ancora il poco vento hanno costretto gli organizzatori a rinviare a domani le regate, sempre considerando lo stato del meteo. Luna Rossa doveva sfidare oggi Alinghi.

Il programma previsto

In caso di vittoria il primo posto per l'imbaracazione italiana sarebbe matematico. Ecco, dunque, le regate previste domani, a partire dalle ore 14: Ineos Britannia contro Orient Express e, a seguire, Luna Rossa contro Alinghi e Team New Zealand contro American Magic.