Us Open, Sinner ai quarti. Errani-Vavassori in semifinale doppio misto

L’azzurro, numero 1 al mondo, è l’unico italiano ad aver superato gli ottavi nel singolare: ha battuto lo statunitense Tommy Paul in tre set e domani ai quarti affronterà il russo Daniil Medvedev. Ma a New York ci sono ancora altri due azzurri in corsa: oggi alle 21, Sara Errani e Andrea Vavassori saranno impegnati nella semifinale di doppio misto contro gli statunitensi Aleksandar Kovacevic e Tyra Caterina Grant

Sul cemento di Flushing Meadows entrano nel vivo gli Us Open 2024. Domani, 4 settembre, Jannik Sinner sarà impegnato nei quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev. L’azzurro, numero 1 al mondo, è l’unico italiano ad aver superato gli ottavi nel singolare: ha battuto lo statunitense Tommy Paul in tre set. Ma a New York ci sono ancora altri due azzurri in corsa: oggi alle 21, Sara Errani e Andrea Vavassori saranno impegnati nella semifinale di doppio misto contro gli statunitensi Aleksandar Kovacevic e Tyra Caterina Grant.

Sinner ai quarti

Sinner è approdato ai quarti dopo aver battuto lo statunitense Tommy Paul in tre set, col punteggio di 7-6 (7-3), 7-6 (7-5), 6-1. Ora affronterà il russo Daniil Medvedev, che ha vinto contro il portoghese Nuno Borges per 6-0, 6-1, 6-3. Tra il numero 1 Sinner e il numero 5 Medvedev sarà una finale anticipata, una rivincita di una lunga serie di incontri che sono quasi divenuti un classico del circuito Atp. Chi vince, quindi, diventerà il favorito per la vittoria dell'ultimo Grande Slam della stagione. Finora i due si sono affrontati 12 volte in carriera: lo score conta sette vittorie del russo, di cui le prime sei di fila e l'ultima ai quarti di Wimbledon 2024. L'azzurro, invece, ha invertito la tendenza lo scorso anno, quando è esploso e ha iniziato la rincorsa alla vetta della classifica Atp. La vittoria più significativa per il tennista di Sesto Pusteria resta quella in rimonta nella finale degli Open d'Australia di inizio anno: è stata la sua consacrazione e una tappa fondamentale di una rivalità sportiva iniziata già anni prima, quando agli Atp Finals 2021 di Torino il tennista di Mosca sbadigliò di proposito in faccia al giovane azzurro dopo averlo battuto.