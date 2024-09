La Slovacchia parla italiano, ecco le maglie “Designed in Bologna"

La nuova Home della Nazionale slovacca, con collo a V in maglieria con fine riga blu e dettagli rossi, è in due tonalità di blu, più chiaro nel corpo centrale, più scuro sulle maniche. Nella parte anteriore, sulle spalle e sulle maniche, la maglia è caratterizzata da una grafica embossata, tono su tono, con il disegno stilizzato e ripetuto di un falcone, simbolo e soprannome della Nazionale. Sul petto a destra si trova lo stemma della SFZ, al centro in stampa siliconata bianca il Macron Hero e a sinistra lo stemma della Slovacchia, composto da una doppia croce bianca su sfondo rosso sotto la quale, in blu, spiccano le tre cime dei Carpazi: Tatra, Fatra e Mátra. Il backneck è personalizzato con etichetta con le due tonalità di blu e delle bande diagonali bianca, blu e rossa (i colori della bandiera nazionale), lo stemma della Federcalcio slovacca, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus.

Il kit away

La versione Away è bianca e a girocollo in maglieria con dettagli blu. Sulle maniche e sulle spalle, tono su tono, è riproposto il disegno, in grafica embossata, del falcone stilizzato. Sul fondo maglia, ai lati, in stampa sublimatica, è inserita la bandiera nazionale. Il corpo centrale della maglia è realizzato in tessuto Eco Exalock con lavorazione jaquard, dove il motivo decorativo è inserito direttamente nella trama del tessuto, creando un effetto embossato. Il backneck è personalizzato come nella versione Home e sul petto, insieme allo stemma della SFZ e allo quello della Slovacchia, al centro spicca in blu il Macron Hero. Il kit da trasferta è completato da pantaloncini bianchi con fianchi che riprendono il disegno grafico di maniche e spalle e calzettoni bianchi con due righe, blu e rossa, sul bordo superiore. Il Macron Hero sopra la caviglia e l’acronimo SVK sono in blu.