Osimhen al Galatasaray, l'attaccante del Napoli ceduto in prestito

Victor Osimhen è pronto a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Accordo trovato nella giornata di ieri, lunedì 2 settembre, tra il club turco, il Napoli e il giocatore che si appresta a diventare ufficialmente un nuovo bomber del club turco sulla base di un prestito secco. Il Galatasaray pagherà interamente lo stipendio del nigeriano fino a fine stagione, con gli azzurri che si sono riservati un’opzione di rinnovo automatica fino al 2027 in caso non dovessero vendere il giocatore entro giugno 2025. Si parla di un’intesa sulla base dello stesso stipendio e con una clausola rescissoria che diventerà da 80 milioni di euro. Dopo l’accordo ormai trovato tra tutte le parti in causa, Osimhen, ha iniziato su un volo per la Turchia la sua nuova avventura. Arrivo nella notte, visite mediche alle quali seguirà ufficialità.