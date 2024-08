Chiesa saluta la Juventus e vola al Liverpool: accordo a un passo

L'attaccante della Nazionale si è imbarcato per l'Inghilterra, con la trattativa per il trasferimento ormai in dirittura d'arrivo. "Sono felicissimo, ma saluto i tifosi bianconeri", le sue parole, "non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura"

Federico Chiesa ha dato l'addio alla Juventus e si è imbarcato per l'Inghilterra, con direzione Liverpool. "Sono felicissimo, ma saluto i tifosi", ha detto l'ormai ex attaccante bianconero, "li ringrazio per l'affetto di questi anni e li porterò sempre nel cuore". Poche parole sulla fine dell'esperienza quadriennale alla Juventus: "Dispiace, ma sono veramente felice per la nuova avventura", ha aggiunto Chiesa. "Io e io e la mia famiglia non vediamo l'ora di cominciare". L'accordo col club inglese è ancora in via di definizione, con la società torinese che punta a incassare una cifra tra i 13 e i 15 milioni. Poi potrà partire la nuova esperienza in Premier League dell'esterno della Nazionale.