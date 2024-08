Felipe Bergoglio, il pronipote calciatore del Papa giocherà in Serie D

Ha vent'anni, fa il difensore e militerà nello Sporting Club Trestina in Serie D. Si tratta di felipe Bergoglio, giovane calciatore il cui cognome non lascia tanti dubbi: è il pronipote del Papa. E ha raccontato la sua storia, tra calcio ed un futuro incontro col Pontefice, al quotidiano "La Nazione"

“Essere un Bergoglio è un onore, per me non è affatto un peso portare questo cognome". Lo ha detto, intervistato dal quotidiano “La Nazione”, il giovane Felipe Bergoglio, pronipote di Papa Francesco. Vent’anni, una passione sfrenata per il calcio, da alcune settimane si è trasferito in Umbria per militare nelle fila dello Sporting Club Trestina, società che abbraccia il comune di Città di Castello (Perugia) e che gioca nel campionato di Serie D.