Olimpiadi Parigi, tiro pistola: Maldini argento, Monna bronzo

"Emozione incredibile"

“Non mi aspettavo di vincere una medaglia, ma sono felice perché finalmente questi tre anni di sacrifici dopo Tokyo, sono serviti a qualcosa. Mi sono sentito sempre con il fiato in gola per stare attento a non sbagliare nulla. È una medaglia importante per la mia carriera e spero ne seguiranno tante altre” ha commentato Paolo Monna. “È un’emozione incredibile. È tutto così grande per me. L’ultimo tiro non è stato buono: è stata una gara molto difficile. Ho cercato di fare meglio ma sono comunque molto felice di questo argento che significa molto per me e per i miei compagni” le parole di Federico Nilo Maldini.