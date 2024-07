Olimpiadi 2024, primo atleta sospeso per doping il polacco Kobielski

Il saltatore polacco Norbert Kobielski non sarà in pedana allo 'Stade de France' per partecipare alla gara delle Olimpiadi di Parigi perché temporaneamente sospeso per violazione al codice antidoping. Kobielski, 27 anni, 2,33 metri di primato personale, sesto ai recenti Campionati europei di Roma nella gara vinta da Gianmarco Tamberi, è stato sospeso perché, come riferisce l'Athletics Integrity Unit (Aiu), organizzazione indipendente fondata da World Athletics per combattere il doping, è risultato positivo al metabolita della sostanza vietata pentedrone norefedrina, uno stimolante. Kobielski, alla seconda violazione delle norme antidoping (nel 2020 squalifica di 3 mesi), rischia uno stop fino a quattro anni.