F1, qualifiche Gp Ungheria: Norris in pole, poi Piastri e Vestappen

Lando Norris su McLaren partirà in pole position nel Gp d'Ungheria, 13/a prova del mondiale di Formula 1. Il pilota britannico ha ottenuto il tempo di 1.15.227 e avrà al suo fianco in prima fila il compagno di scuderia Oscar Piastri. Seconda fila per Max Verstappen, su Red Bull e Carlos Sainz, quarto con la Ferrari. Terza fila per Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari).

Seconda pole stagionale per il pilota McLaren

Per Norris si tratta della seconda pole stagionale e della terza in carriera, mentre è la n.158 per la scuderia McLaren, che però da anni non occupava tutta la prima fila in un gran premio. La Q3, interrotta con bandiera rossa per una decina di minuti per un incidente a Yuki Tsunoda (RB), ha visto poi piazzarsi nella quarta fila le Astin Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll e in quinta le RB di Daniel Ricciardo e del giapponese. Nel corso della Q1, disturbata dalla pioggia, Sergio Perez ha perso il controllo della sua Red Bull ed è finito contro le barriere. Qualifiche finite per il messicano e bandiera rossa inevitabile. Alla ripresa, dopo poco più di dieci minuti, c'è stata la seconda sorpresa, l'eliminazione di George Russell con la Mercedes, e sono rimaste fuori dalla Q2 anche le Alpine di Esteban Ocon e di Pierre Gasly.