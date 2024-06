Nba, LeBron James e il figlio Bronny giocheranno insieme nei Lakers

Il 19enne è stato selezionato dalla squadra californiana come 55esima scelta nel Draft. Sarà la prima volta che una coppia padre-figlio giocherà contemporaneamente in una stagione NBA

Welcome to the #LakeShow! Ormai è ufficiale, i Los Angeles Lakers hanno selezionato Bronny James, il figlio maggiore del Re, LeBron James, con la 55esima scelta nel Draft Nba di giovedì 27 giugno. Bronny, 19 anni, giocherà al fianco del padre, 39, in quello che sarà un vero e proprio show losangelino dove per la prima volta una coppia padre-figlio giocherà contemporaneamente. Per Lebron, capocannoniere di tutti i tempi della Lega, sarà la 22esima stagione NBA.