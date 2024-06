AS Roma: causa milionaria contro l'ex responsabile della comunicazione

La richiesta di risarcimento identifica Luca Pietrafesa come l'orchestratore di diverse iniziative volte a danneggiare il club

L'AS Roma avvia una causa multimilionaria contro l'ex responsabile della comunicazione, Luca Pietrafesa. La richiesta di risarcimento identifica Pietrafesa come l'orchestratore di diverse iniziative volte a danneggiare l'AS Roma. Le iniziative imputate a Pietrafesa hanno coinvolto nella cospirazione altri dipendenti dell'AS Roma. La causa evidenzia molteplici condotte gravi, tra cui l'occultamento di informazioni alla dirigenza relative, tra l'altro, a vicende intime. L’AS Roma evidenzia che tali iniziative sono state finalizzate a perseguire gli interessi personali di Pietrafesa e screditare la reputazione e la stabilità dello stesso Gruppo. Luca Pietrafesa è stato citato in giudizio per 5 milioni di euro di danni.