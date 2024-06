'Libera la Lazio', 5mila tifosi manifestano a Roma contro Lotito

I supporter biancocelesti si sono dati appuntamento allo stadio Flaminio per un corteo di protesta contro la gestione del club, che si concluderà in tarda serata davanti alla chiesa della Gran Madre di Dio

'Libera la Lazio': è questo il motto scandito dai 5mila tifosi biancocelesti che si sono radunati presso lo stadio Flaminio per una manifestazione di protesta contro la gestione del presidente Claudio Lotito. A ridare voce al malcontento dei tifosi laziali, in particolare, è stata l'ultima stagione con un piazzamento in campionato al di sotto delle aspettative, che ha lasciato la squadra fuori dalla Champions League. A pesare, poi, sono anche le dimissioni prima di Maurizio Sarri e poi di Igor Tudor. La manifestazione, con un itinerario concordato con le forze dell'ordine, è destinata a proseguire fino a Ponte Milvio quando, a tarda serata per dare modo a tutti di partecipare, si concluderà davanti alla chiesa della Gran Madre di Dio.