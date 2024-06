Basket: Virtus Bologna ko, per Milano 3/o scudetto di fila

L'Olimpia Milano è campione d'Italia di basket per la 31/a volta. L'Armani EA7 ha vinto gara 4 dei playoff scudetto battendo in gara-4 la Virtus Bologna 85-73 e chiudendo la serie sul 3-1. Per Milano è il 31/o scudetto, il terzo consecutivo.

In gara4 decisiva la prestazione di Nikola Mirotic che offre uno show irreale: 18 punti con 10/10 ai liberi nel solo primo tempo, chiuderà con 30 e 12 rimbalzi. Bologna resta in partita per 15' (26-26), poi un parziale di 30-10 determina il successo dell'Olimpia. Per Ettore Messina si tratta del settimo scudetto in Italia e del 33esimo in carriera.