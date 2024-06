Basket in lutto: morto a 86 anni Jerry West, ispirò il logo dell'NBA

Mondo del basket in lutto. Jerry West, il leggendario giocatore dei Lakers, in seguito allenatore e general manager, e colui che ha dato origine al famosissimo logo NBA, è morto all’età di 86 anni. Ad annunciarlo la moglie Karen ai Los Angeles Clippers. Conferma anche l’Associated Press. West era "la personificazione dell'eccellenza cestistica e un amico per tutti coloro che lo conoscevano", hanno detto i Clippers nell'annunciare la sua morte.

I successi e la carriera

Mr Logo, così soprannominato in quanto si dice che la sua eleganza nel modo di giocare a basket abbia ispirato la silhouette del logo NBA, è stato innanzitutto un grandissimo giocatore. “Uno dei migliori che abbia mai giocato” nella lega, così si era definito. 14 volte All-Star, una volta MVP delle Finals nel 1969, e una volta campione NBA, nel 1972. Nel 1970 ha guidato la NBA come capocannoniere, con 31.2 a sera, e nel 1972 per assist con 9.7 di media. È stato il terzo giocatore della storia a raggiungere il traguardo dei 25mila punti. E per 12 volte è stato selezionato nel team All-Nba. I Lakers hanno ritirato la sua maglia n°44. Definito anche Mr Clutch, perchè era proprio a lui che i Lakers affidavano il tiro decisivo. Successi che non si fermano solo con la maglia da giocatore. Anzi. Conquiste ancora più importanti arrivano nella veste di general manager. Costruendo una vera e propria dinastia Lakers. Dallo "Showtime" della coppia Magic Johnson-Kareem Abdul-Jabbar al gruppo Kobe Bryant-Shaquille O'Neal. Sotto la sua guida i Lakers sono andati alle finali NBA otto volte, vincendo quattro campionati nelle sue 18 stagioni come dirigente. Le squadre che aveva costruito hanno poi vinto altri due titoli dopo il suo ritiro.