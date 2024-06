Federazione Italiana Canoa e Kayak: arriva l'accordo con Allianz

La partnership vedrà il gruppo assicurativo accompagnare le gesta degli sportivi e delle sportive fino al 2028. L'evento ufficiale per la presentazione si è svolto a Milano. Presenti tanti atleti e atlete con lo spirito già verso Parigi 2024. Tra questi Giovanni De Gennaro e Christian Volpi ascolta articolo

Era il 1924. Esattamente 100 anni fa. Ed era Parigi. Forse non un caso. Perchè sarà la stessa location. La canoa faceva la sua prima apparizione ai Giochi come sport dimostrativo. “Qualche” passo avanti, diciamo così, è stato fatto. Come ricorda il presidente del CONI Giovanni Malagò. “Un centenario che da anche un tocco di romanticismo”. Anche perché all’Olimpiade e alla Paralimpiade di Parigi 2024 “andiamo con grandi aspettative. Oggi ovviamente il programma è “leggermente cambiato come è la natura dello sport, che si evolve sempre. Ma sono convinto che le italiane e gli italiani sono saranno protagonisti a Parigi” commenta Malagò durante l’evento ufficiale per la presentazione della partnership tra il gruppo Allianz S.p.A. e la Federazione Italiana Canoa Kayak svoltosi a Milano nell'Auditorium della Torre Allianz. Un accordo che li vedrà insieme da Parigi fino a Los Angeles 2028, almeno, e che vedrà Allianz S.p.A. accompagnare le gesta sportive dei canoisti italiani nei principali palcoscenici internazionali e sui campi gara dei Campionati Europei, Mondiali e coppe del mondo in tutte le discipline praticate dalla FICK: canoa slalom, canoa sprint, paracanoa, canoa polo, canoa discesa, canoa maratona, ocean racing, dragon boat e sup.

Da De Gennaro a Volpi, occhi su Parigi 2024 L'evento ufficiale si è svolto alla presenza di un’ampia rappresentativa di atleti e atlete azzurri impegnati nella stagione sportiva internazionale che avrà il suo apice con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Presente anche neocampione Europeo della canoa slalom Giovanni De Gennaro, il cui urlo ai recenti Europei – vinti – rappresenta il riassunto di anni di fatiche. “È stata una grandissima soddisfazione conquistare il titolo europeo dopo averlo sfiorato più volte”. Parigi sarà la sua terza olimpiade. “Non mi sento veterano, mi sento bene. Spero di continuare anche dopo Parigi, però iniziamo a pensare giorno per giorno, gara per gara”. Anche perché come ricorda la canoa “è uno sport di situazione quindi vincere una gara non cambia per quella dopo, bisogna ripartire da zero al meglio. E io ho ancora fame di vittoria”. Anche perché chiarisce con un po’ di umorismo “non è che mi sento, io sono un atleta al top”. E di atleti con la lettera maiuscola ce n’erano tanti. Christian Volpi. Classe 1998. Ci ha portato in brevissimo tempo dalle lacrime alla gioia e al sorriso. E adesso si va a Parigi. “Sicuramente già tre anni fa era diventato il mio obiettivo, ciò che stavo inseguendo”. Il 12 maggio 2021 l’incidente mentre tornava dal turno di lavoro. Poi l’amputazione. E sei mesi dopo, torna in canoa. “Analizzando ad ampio raggio sono soddisfatto sia dal punto di vista dell’atleta ma anche della persona. Ci sono dei valori che solo lo sport ti può dare. Modi di vivere ed emozioni che non puoi trovare altrove”.

Le parole del presidente Luciano Buonfiglio Fatica, tecnica, allenamenti che però “quei 5 secondi di abbraccio dopo la gara ti ripagano di anni” dichiara Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak. “Siamo davvero orgogliosi di affiancare il nostro nome, che rappresenta l’Italia nel mondo, ad un partner prestigioso come Allianz che da sempre rappresenta valori come impegno, dinamismo, cura, passione, competenza e che sono anche i nostri valori. Una sinergia che sarà molto importante per la crescita del nostro movimento e che ci porterà a vivere momenti entusiasmanti di sport e di vita. Quello che faremo insieme è un percorso che parte da oggi e arriverà alle Olimpiadi di Los Angeles, passando per i Mondiali di Milano 2025, a dieci anni dall’ultima edizione, ma sarà soprattutto un investimento dedicato ai nostri giovani talenti che saranno le donne e gli uomini di domani”. Non solo Parigi. Infatti come prossimo step ci sarà anche Road to Milano 2025. L’anno prossimo si svolgeranno proprio nella città meneghina i mondiali di ice canoe sprint e paracanoe world championship. Dieci anni dopo l'ultima edizione del 2015 e 95 anni dalla prima gara internazionale all’idroscalo. 2000 atleti, 90 nazioni, 7000 presenze giornaliere. Sarà anche il primo mondiale sostenibile.