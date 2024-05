Powerchair hockey, i Warriors festeggiano il loro primo scudetto

Le parole di coach Merlino

“Che posso dire – ha commentato a caldo e con evidente emozione coach Fabio Merlino - è una gioia immensa e una grande soddisfazione per il grande lavoro fatto da tutti i ragazzi e da tutto lo staff. Ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato tanto e ora possiamo sinceramente dire che ce lo siamo meritati questo scudetto. Abbiamo fatto una stagione di altissimo livello e sapevamo di arrivare qui a Lignano Sabbiadoro da favoriti, ma dovevamo stare con i piedi per terra e siamo stati bravi a farlo perché sia in semifinale che in finale abbiamo incontrato delle signore squadre. E poi, nel decennale della nostra nascita come società, assume un gusto ancora piu’ dolce. Per me è un'emozione grandissima come allenatore alzare questa Coppa. Ringrazio tutti i miei ragazzi, lo staff, i partner che ci sono stati accanto e hanno creduto in noi e poi i nostri tifosi, splendidi come sempre. Un pezzo di questo scudetto è anche loro”.