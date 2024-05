Golf, è morto a 30 anni Grayson Murray: vincitore 2 tornei PGA

Aveva problemi di alcool e depressione



Le cause del decesso non state rese note. Il golfista americano, classe 1993, aveva giocato la scorsa settimana il primo round e parte del secondo nel Charles Schwab Challenge, ma si era ritirato dall'evento dopo 16 buche. Murray aveva avuto problemi di ansia, alcol e depressione. "Credo che l'alcol abbia fatto emergere un lato di me che non era me stesso, in un certo senso era il mostro che c'era in me", aveva confessato in un'intervista, "molte volte ho pensato di arrendermi, di rinunciare a me stesso, al golf, alla vita, a volte".