Liege-Bastogne-Liege, Pogačar vince la Classica delle Ardenne

Tadej Pogačar ha vinto la 110ima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, l'ultima delle classiche monumento primaverili, tra le strade delle Ardenne, in Vallonia. La storica “Doyenne”, come è conosciuta, presentava un percorso di 255 chilometri, con dieci dure salite e oltre quattromila metri di dislivello. Alle spalle del fenomeno sloveno si piazzano Bardet e van der Poel, che vince la volata del gruppo. Per il campione dell'UAE Team Emirates si tratta della seconda vittoria in questa corsa dopo quella del 2021.

La cronaca della gara

Assenti Evenepoel e Wout Van Aert, gli occhi sono tutti puntati sui due fuoriclasse al via: Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, già trionfatore al Fiandre e alla Roubaix. La partenza è avvenuta poco dopo le 10 del mattino, in una giornata di vento forte. La corsa si caratterizza per una fuga da lontanissimo di una decina di corridori, ripresi a circa 100 km dal traguardo. Una caduta nelle prime posizioni fraziona il gruppo dei big: van der Poel si attarda di oltre un minuto ma poi recupera e torna in testa con i migliori. A 40 km dall’arrivo, sulla salita della Redoute, c’è l’attacco secco di Pogacar che fa il vuoto e resta da solo in testa. Van der Poel non risponde. Lo sloveno prende un ritmo insostenibile per tutti gli altri. L’ultima salita è la Côte de la Roche-aux-Faucons, su cui lo sloveno guadagna altri secondi e mantiene un vantaggio di circa un minuto e mezzo su Bardet e più di due su van der Poel. Il campione dell'UAE Team Emirates va a vincere in solitaria a Liegi.

L'ordine di arrivo dei primi 10 corridori

Ecco l'ordine di arrivo delle prime posizioni: 1) Pogacar Tadej in 6:13:48; 2) Bardet Romain distacco 1:39; 3) Van der Poel Mathieu distacco 2:02; 4) Van Gils Maxim s.t.; 5) Paret-Peintre s.t.; 6) Vansevenant Mauri s.t.; 7) Madouas Valentin s.t.; 8) Lutsenko Alexey s.t.; 9) Bilbao Pello s.t.; 10) Pidcock Thomas s.t.