Atp Montecarlo, continua l'avanzata di Sinner: battuto Struff in 2 set

Continua senza perdere neanche un set l’avanzata a Montecarlo di Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha sconfitto, agli ottavi di finale del Master 1000, il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-4 6-2. Ai quarti sfiderà il numero 7 del mondo Holge Rune, che ha sconfitto il 32enne bulgaro Grigor Dimitrov, numero 9 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 7-6 (11-9), 3-6, 7-6 (7-2) dopo tre ore e mezza di partita e dopo aver salvato 2 match-point nel 12° game del set decisivo. Attesa anche per l’altro italiano Lorenzo Sonego in campo con il francese Ugo Humbert. Nulla da fare per l’azzurro Lorenzo Musetti sconfitto in giornata da Novak Djokovic per 7-5 6-3.