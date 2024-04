Milano Marathon, Cranio Creations e WeWorld insieme per diritti donne

Domenica 7 aprile la città meneghina diventerà palcoscenico di comunità e di solidarietà nell’evento di raccolta fondi più grande d’Italia. Ai runner verrà donato il gioco “Sogni per Bambine Ribelli” per sostenere concretamente le donne in Italia e Afghanistan ascolta articolo

Il prossimo 7 aprile a Milano ci sarà un appuntamento importante che vedrà la passione e la determinazione di oltre 25.000 partecipanti pronti a mettere alla prova le proprie capacità. Si tratta della Wizz Air Milano Marathon. Negli anni, è diventata molto di più che una corsa ma un vero e proprio simbolo di comunità e solidarietà, confermandosi come il secondo evento in Europa per raccolta fondi grazie all'adesione di 104 ONP alla Unicredit Relay Marathon, il format di corsa che permette ai runner di correre in team per una causa benefica e di sostenere una delle no-profit partecipanti. Tra le realtà che prenderanno parte all’evento di beneficenza quest’anno ci sarà anche Cranio Creations, casa editrice italiana specializzata in giochi da tavolo, che correrà in questa grande festa dello sport unendo le forze con WeWorld per difendere e promuovere i diritti delle donne e combattere la violenza di genere

Il sostegno alle donne in Italia e Afghanistan Ogni partecipazione alla Relay Marathon attraverso la Onlus, infatti, non è soltanto una corsa, ma un sostegno vitale per 100 donne in Italia e in Afghanistan, un impegno concreto per costruire un futuro di speranza e autonomia. Correre con WeWorld significa estendere la propria solidarietà oltre i confini, raggiungendo le donne afghane che vivono sotto il peso di un regime che ha annullato la loro presenza nella vita pubblica e negato diritti fondamentali come l’istruzione e la libertà di movimento. Il supporto raccolto attraverso la maratona andrà ad assistere coloro che hanno pagato il prezzo più alto: le donne sole con i propri figli, costrette a provvedere per la loro famiglia in condizioni di estrema vulnerabilità, rischiando la propria vita anche solo uscendo di casa. Correndo per WeWorld, si contribuisce concretamente a far risuonare il loro coraggio in un momento storico di grave crisi per i diritti umani e la dignità personale, offrendo a queste donne, ai loro figli e alle loro figlie un’assistenza economica che possa garantire loro la sicurezza alimentare, prevenire la malnutrizione acuta e proteggere dal freddo.

La raccolta fondi Rete del Dono Il contributo di Cranio Creations non si limita alla partecipazione della sua squadra Cranio Runs Pink alla maratona: ogni runner che correrà per la causa di WeWorld troverà, nella propria sacca gara, una copia di Sogni per Bambine Ribelli, il gioco creato dalla casa editrice che permetterà a tutti di rivivere le straordinarie vite raccontate nel libro Best Seller Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli. È un omaggio che riflette l'ideale comune con la Onlus, e che mira a ispirare e coinvolgere la comunità nel sostegno dell’emancipazione e della difesa dei diritti delle donne. Al fine di amplificare ulteriormente la causa, Cranio Creations ha indetto una raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono, un gesto di solidarietà che va oltre la partecipazione fisica alla maratona. Chiunque, anche senza indossare un pettorale o allacciarsi le scarpe da corsa, ha l’opportunità di partecipare attivamente con un contributo economico. Attraverso la pagina dedicata, è possibile fare una donazione e sostenere gli sforzi della casa editrice nella corsa per la libertà e l’emancipazione delle donne: ogni aiuto può fare la differenza è rafforzare l’iniziativa, perché proprio come correre la Milano Relay Marathon, cambiare il mondo è un impegno di squadra.

Le parole di Lorenzo Tucci Sorrentino, fondatore di Cranio Creations "I valori e l’impegno di Cranio Creations trovano una perfetta sinergia con la missione di WeWorld, e partecipare alla Milano Relay Marathon rappresenta per noi un’opportunità straordinaria per portare avanti la lotta per i diritti delle donne” commenta Lorenzo Tucci Sorrentino, fondatore e CEO di Cranio Creations. “Siamo profondamente orgogliosi di affiancare un’associazione come WeWorld, che da anni lavora instancabilmente per tutelare e promuovere i diritti delle donne e dei bambini. La nostra iniziativa su Rete del Dono è un invito aperto a tutti coloro che condividono il nostro impegno e desiderano partecipare attivamente a questo movimento di solidarietà.”



Per tutti coloro che vorranno sapere di più, Cranio Creations parteciperà, sempre insieme a WeWorld, ad un talk previsto per sabato 6 aprile alle 13:00 nell’ambito del Milano Running Festival, la manifestazione di tre giorni di sport e attività di intrattenimento, workshop ed eventi che si terrà al MiCo – Milano Convention Center in City Life