Stefano Cerchi, il fantino di Mores morto a 23 anni in Australia

Stefano Cherchi, il ventitreenne astro nascente dell’ippica di origini sarde, non ce l’ha fatta. Caduto in gara in Australia 2 settimane fa, non si è più ripreso ed è morto nell'ospedale di Canberra. Il giovane era stato disarcionato dal suo cavallo riportando un trauma cranico ed un’emorragia interna che lo avevano costretto in un coma farmacologico. Cherchi si trovava al comando della corsa in sella ad Hasime quando è rimasto vittima della terribile caduta; dopo due settimane di ricovero in gravi condizioni il fantino sassarese è morto alle 12.30 australiane di mercoledì 3 aprile. L’annuncio è arrivato su X, l'ex Twitter, dalla NSW Jockeys Association, che sostiene i fantini e gli apprendisti del NSW.