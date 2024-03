Euro 2024, l'Ucraina supera l'Islanda e si qualifica. Pass per Georgia

Gli ucraini rimontano il gol di svantaggio e superano gli islandesi, aggiudicandosi la finale dello spareggio. Ora raggiungono Belgio, Slovacchia e Romania nel girone di Euro 2024. Messaggio di soddisfazione da Zelensky: "Se non ci arrendiamo, vinciamo". Qualificazione storica per la Georgia, che fa fuori la Grecia e vola per la prima volta nella sua storia agli Europei. Passa anche la Polonia

Il quarto europeo di fila, nonostante tutto. Nonostante la guerra. L'Ucraina, in campo neutro in Polonia, strappa uno degli ultimi tre pass messi a disposizione per il torneo continentale in programma da giugno in Germania: lo fa rimontando con carattere e gioco l'Islanda, aggiudicandosi 2-1 la finale dello spareggio e ora raggiunge Belgio, Slovacchia e Romania nel girone di Euro 2024.

Ucraina vincente, Zelensky: se non ci arrendiamo, vinciamo

Agli islandesi, che in semifinale avevano eliminato Israele, non è bastata la stella di casa, l'attaccante del Genoa Albert Gudmundsson che - autore della tripletta contro Israele - aveva regalato il momentaneo vantaggio. Ma nella ripresa la ribaltano le reti di Tsygankov e Mudryk: e sono lacrime di gioia per la nazionale di Kiev che prova a regalare piccoli istanti di festa a un Paese martoriato dai due anni di guerra con Mosca. Molto di più di una qualificazione per l'Ucraina che si sente in missione ogni volta che scende in campo sapendo che la posta in palio è ben più alta del semplice risultato sportivo. Anche il presidente ucraino Zelensky ha espresso la sua soddisfazione in un messaggio: "Grazie ragazzi! Ogni volta che gli ucraini affrontano difficoltà ma non si arrendono e continuano a lottare, sicuramente vincono".