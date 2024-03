Serie A, Empoli-Bologna 0-1: decide Fabbian al 94'. HIGHLIGHTS

La 29esima giornata di Serie A si è aperta al Castellani con il match Empoli-Bologna, terminato con la vittoria della squadra di Thiago Motta per 1-0. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domani si torna in campo alle 15 con Udinese-Torino e Monza-Cagliari, poi alle 18 Salernitana-Lecce e alle 20.45 Frosinone-Lazio. Domenica tocca a Juventus-Genoa (ore 12.30), Verona-Milan (ore 15), Roma-Sassuolo e Atalanta-Fiorentina (ore 18) e Inter-Napoli ore 20.45.

La cronaca di Empoli-Bologna

Nel primo tempo al Castellani il Bologna parte forte ma non riesce a battere Caprile, che ferma le occasioni di Beukema, Urbanski e Ndoye. Padroni di casa pericolosi con Zurkowski e Niang. Nella ripresa grande chance per Saelemaekers che però solo davanti a Caprile manda fuori. Il portiere dell’Empoli poi salva su un tiro ravvicinato di Fabbian. Occasione sprecata anche per Orsolini, che manda il pallone altissimo da due passi. Al 94’ la sblocca e la chiude Fabbian, bravo a sfruttare una respinta indecisa del portiere dell'Empoli su un tiro di Calafiori.

Il tabellino di Empoli-Bologna 0-1 (GLI HIGHLIGHTS)

Gol: 90' + 4' Fabbian

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (20’ st Ebuhei), Marin, Maleh, Pezzella (1’ st Cacace); Zurkowski (20’ st Kovalenko), Cambiaghi (30’ st Cerri); Niang (30’ st Caputo). All.: Nicola

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Beukema (27’ st Corazza), Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Ferguson (34’ st Aebischer), Freuler, Urbanski (34’ st Fabbian); Ndoye (12’ st Orsolini), Odgaard (27’ st Castro), Saelemaekers. All.: Thiago Motta

Ammoniti: Luperto, Pezzella, Maleh (E), Freuler (B)