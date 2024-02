Gennaro Gattuso esonerato dal Marsiglia: al suo posto arriva Gasset

La nota del club

"L'Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso. Il club ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per l'investimento impeccabile e la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro". Così, in una nota apparsa sul proprio sito, l’OM ha ufficializzato l’addio al tecnico italiano. Come segnala anche Sky Sport, Gattuso in 24 partite ha ottenuto 9 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte e ha lasciato l’Olympique a -8 dal quarto posto. Era subentrato, a sua volta, a Marcelino lo scorso settembre. Il club transalpino ha già scelto il nuovo tecnico, come annunciato anche sui social: sarà Jean-Louis Gasset, ct esonerato dalla Costa D'Avorio poi campione d'Africa, il nuovo allenatore.