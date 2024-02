Nuoto, Miressi argento nei 100 sl e Razzetti bronzo nei 200 misti

Miressi ha chiuso la gara al secondo posto con il tempo di 47.72 dietro solo al cinese Zanie Pan, oro in 47.53. Un italiano non andava a medaglia nella specialità dall'oro di Magnini nel 2007. Razzetti, invece, è salito sul podio fermando il cronometro a 1'57"42, alle spalle del canadese Finlay Knox (1'56"64) e dello statunitense Carson Foster (1'56"97)

Nuove imprese per il nuoto azzurro ai Mondiali di Doha in Qatar. Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 stile libero, chiudendo al secondo posto con il tempo di 47.72 dietro solo al cinese Zanie Pan, oro in 47.53. L'ultimo podio mondiale di un azzurro nei 100 stile risaliva all'oro di Filippo Magnini a Melbourne 2007. Alberto Razzetti, invece, vince la medaglia di bronzo nei 200, toccando in 1'57"42, alle spalle del vincitore, il canadese Finlay Knox (1'56"64) e dello statunitense Carson Foster (1'56"97). L'Italia torna sul podio iridato in questa distanza 21 anni dopo il bronzo di Massimiliano Rosolino a Barcellona 2003.