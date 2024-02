Atletica, morto Kiptum: detentore del record mondiale di maratona

Il 24enne, che aveva vinto la gara di Londra ad aprile prima di stabilire il record del mondo a Chicago in ottobre, ha perso il controllo della sua auto mentre guidava a Kaptagat. Nell'incidente è deceduto anche il suo allenatore, Gervais Hakizimana ascolta articolo

Tragedia nel mondo dell'atletica. L'atleta keniano Kelvin Kiptum, 24enne detentore del record mondiale di maratona, è morto ieri notte in un incidente stradale insieme al suo allenatore Gervais Hakizimana, mentre una terza persona è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Kiptum ha perso il contro della sua vettura su una strada tra le città di Eldoret e Kaptagat, nel Kenya occidentale, sua città natale e cuore della regione ad alta quota che è considerata il tempio dei maratoneti. L'incidente è avvenuto alle 23:00 ora locale (le 21:00 in Italia).

Aveva dispotato solo tre maratone Il 24enne, unico atleta al mondo ad aver completato una maratona in meno di due ore e un minuto, era nella fase di preparazione per i Giochi Olimpici di Parigi ma aveva in programma di correre ad aprile a Rotterdam con l'idea di scendere sotto la soglia delle due ore. Una delle rivelazioni dell'atletica mondiale degli ultimi anni, Kiptum aveva esordito nella maratona nel dicembre 2022, vincendo a Valencia in un tempo già spettacolare (2 ore 01 minuti 53 secondi). La competizione di Chicago, dove aveva ottenuto la migliore prestazione mondiale (2 ore 00 minuti e 35 secondi) era stata solo la sua terza maratona. Da allora non aveva più indossato il pettorale. leggi anche Atletica, morto a 29 anni il campione di salto con l'asta Shawn Barber

Il primo ministro del Kenya: "Nazione addolorata per la perdita di un eroe" Sotto shock il mondo dell'atletica. "Siamo sconvolti e profondamente addolorati nell'apprendere della morte di Kelvin Kiptum e del suo allenatore, Gervais Hakizimana", ha commentato Sebastian Coe, presidente della World Athletics, la federazione internazionale di atletica leggera, che ha ricordato "l'atleta straordinario che lascia un eredità straordinaria.Ci mancherà". Il primo ministro del Kenya, Raila Odinga, ha scritto su X (ex Twitter): "Notizie devastanti mentre piangiamo la perdita di un individuo straordinario, Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale e icona dell'atletica keniota. Insieme al suo allenatore, sono morti tragicamente stasera in un incidente. La nostra nazione è addolorata per la profonda perdita di un vero eroe". leggi anche Atletica, è morto Andrea Barberi: è stato primatista italiano dei 400