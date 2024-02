Qatar, mondiale di tuffi: Marsaglia e Tocci Argento nel sincronizzato

Il 27enne romano e il 29enne cosentino si sono posizionati secondi nella gara del trampolino da tre metri, a Doha. Per il duo azzurro, che ha totalizzato 384.24 punti, c'è anche la carta olimpica per i Giochi di Parigi 2024

Impresa storica per l'Italia dei tuffi, che con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci ha conquistato la prima medaglia nei sincronizzati ad un mondiale. Si tratta della prima medaglia assoluta nella specialità per l'Italia, oltre che la prima conquistata in questa edizioni dei mondiali. L'argento vale anche come pass olimpico per Parigi 2024.