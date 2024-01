Calcio, Boban si dimette dalla Uefa: "Contraria ai miei principi"

"Non condivido i valori"

"So bene che bisogna accettare la logica del compromesso - ha commentato Boban -, ma di fronte a questo fatto, se lo accettassi, andrei contro i principi e i valori comuni in cui credo fermamente. Dispiace tanto ma, a malincuore, lascio la Uefa", scrive Boban in una lettera aperta dove spiega le motivazioni delle sue dimissioni. "Ho parlato e discusso con il presidente dell'Uefa riguardo ad un problema nato durante l'ultimo meeting dell'Esecutivo ad Amburgo -spiega - Si tratta di una proposta al Congresso di febbraio prossimo, per modificare lo statuto dell'Uefa e consentire allo stesso presidente di potersi candidare nuovamente dopo questo mandato che doveva essere il suo ultimo. Dopo aver manifestato la mia più grande preoccupazione e il mio totale dissenso, il presidente mi ha risposto che per lui non c'è nessun problema legale né tantomeno etico morale e che avrebbe perseguito senza alcun dubbio la propria aspirazione", sottolinea.

La nota ufficiale dell'Uefa

"Zvonimir Boban lascia la Uefa di comune accordo", scrive la Uefa con una nota. "La Uefa ha annunciato oggi la partenza di Zvonimir Boban dall'organizzazione di comune accordo - si legge nella nota -. La Uefa ringrazia il signor Boban per il suo servizio dedicato e gli augura buona fortuna nella sua carriera futura".