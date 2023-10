Pallone d'Oro 2023, dove vedere la cerimonia in tv e streaming

A Parigi si assegna stasera il Pallone d’Oro 2023. Tre i favoriti della vigilia: Lionel Messi, che insegue l’ottavo successo dopo il Mondiale vinto da grandissimo protagonista il 18 dicembre 2022 in Qatar ai rigori contro la Francia; Kylian Mbappé, capocannoniere al Mondiale con otto gol con tanto di tripletta in finale contro l’Argentina; Erling Haaland, che con il Manchester City ha conquistato il Triplete nella scorsa stagione segnando 56 reti alla sua prima stagione alla corte di Pep Guardiola. Appuntamento che potrà essere seguito in diretta a partire dalle ore 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su Now. Ad accompagnarci in questa serata di gala sarà Gianluigi Bagnulo, che condurrà lo studio in compagnia di Paolo Condò (uno dei votanti, l'unico italiano) e di un super ospite: Fabio Cannavaro, l'ultimo italiano che ha vinto il trofeo (nel 2006, l'anno del trionfo al Mondiale in Germania). Saranno assegnati i premi per il miglior giovane (dedicato a Kopa) e al miglior portiere (intitolato a Jascin). Invece, Aitana Bonmati, campionessa del mondo con la Spagna, è la super favorita per il premio femminile.